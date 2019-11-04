İstanbul’da sokak ortasında dehşet saçan gaspçılar kamerada

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da 4 gaspçının sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasp, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 12 Eylül tarihinde akşam saat 23.45 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. Gece evinin önündeki merdivende oturan S. E., caddede yanına yaklaşan M. K. (28), A. E. A. M. A.(28), M. A. A. A.(21) ve henüz kimliği tespit edilemeyen 4 gaspçı tarafından dövülerek gasp edildi. İddiaya göre binanın önündeki merdivenden kaldırdıkları şahsı dövmeye başlayan gaspçılar, ellerinden ve ayaklarından çekerek yere yatırdıkları S. E.’den para istedi. Çekerek yere düşürülen S. E., M. K., A. E. A. M. A. ve M. A. A. A. ve kimliği belirsiz 1 kişi tarafından dövülerek üzerindeki 900 lira parası ve cep telefonu gasp edildi. 4 gaspçı olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirirken, durumu polise bildiren S. A., aldığı darbe nedeniyle hastaneye başvurdu. Gasp dehşeti güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı İhbarın ardından çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkalleri tespit edilen 4 gaspçıdan 3’ünü olaydan yaklaşık 2 ay sonra 23 Ekim tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Kimlikleri tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan M. K., A. E. A. M. A., ve M. A. A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 4 gaspçı tarafından gerçekleştirilen olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. M. K., A. E. A. M. A., ve M. A. A. A.'nın dehşet saçtığı o anlara ilişkin görüntülerde, evinin önündeki merdivenlerde oturan S. E., kendisini takip edip yanına yaklaşan 4 kişi tarafından gasp ediliyor. Gaspçılar tarafından feci şekilde dövülen S. E’yi yere yatırıp döven saldırganlar, E.’nin üzerindeki paraları ve cep telefonu gasp ediyor. Ellerinden ve ayaklarından çekiştirilerek yere yatırılan genci tekmelemeye devam eden saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşıyor. (SK-EY-



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