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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da sis - İSTANBUL

İstanbul'da sis - İSTANBUL

- İstanbul 'da oluşan sisten görüntüler - Sisin Ulaşımda görüş mesafesini düşürmesi İstanbul 'da sisİSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu.Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.Sisin etkili olduğu Kağıthane'de düşen görüş mesafesi, kara yolu trafiğinde aksamaya neden oldu.

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