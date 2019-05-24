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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Video

İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Video

Şimşeklerden görüntü

Sağanak Yağış Gökyüzü Meteoroloji 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü.
Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.
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