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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da silahlı ve çakarlı “Makas” terörü kamerada

İstanbul’da silahlı ve çakarlı “Makas” terörü kamerada

Trafikte makas

Sosyal Medya Kamera Mermi Irak Lüks Otomobil 

-Çakarlı araçlarla makas
-Silah çekip mermiyi sürmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli magandalar çakarları açıp trafikte makas attı- “Film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyadan paylaştı İSTANBUL

- TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyada paylaşan maganda ve arkadaşı akşam saatlerinde ise bu kez çakarları açarak makas attı. Seyir halindeyken belinden tabancasını da çıkartan magandanın mermiyi namluya sürmesi dehşete düşürdü. TEM Otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, lüks otomobilli bir maganda, güpegündüz araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir an olsun kimseyi umursamadı. Trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, o anları kaydedip bir de “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyadan paylaştı. Çakarları açıp hem makas attı hem silah çekti Aynı maganda akşam saatlerinde bu kez arkadaşıyla beraber otoyolda tekrar ortaya çıktı. Çakarları yakan magandalar yine araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ancak magandalardan biri seyrettiği esnada belindeki tabancayı çıkartıp mermiyi namluya sürdü. Tabancayı konsola bırakan maganda adeta dehşete düşürdü. Bir süre daha arkadaşıyla bu şekilde trafikte seyreden magandalar ardından kayboldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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