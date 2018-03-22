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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul’da silahlı kavga: 2 ölü

Olayın yaşandığı yer

Hastane Silahlı Kavga Cenaze Namazı Kıraathane Göreme 

-Detaylar
-Ölenlerin fotoğrafları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında sopalı, bıçaklı ve silahlı kavga çıktı- Kavgada önce feci şekilde dövülen 2 kişi ardından silahla ve bıçakla vurularak öldürüldü- Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi İSTANBUL

- Kağıthane’de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışmanın sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Ramazan Kartal (35) ve arkadaşı Kemal Çelebi (39) semtteki bir kıraathanede oturdukları esnada önceden aralarında husumet olan A.K. içeriye girdi. Burada Kartal ile A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kartal, eline geçirdiği sopayla A.K.’yi vurarak dizlerinden yaraladı. Yaralı bir şekilde kıraathaneden çıkan A.K., gece saatlerinde beraberindeki 7 şahısla beraber geri geldi. Sopayla dövdüler silahla ve bıçakla öldürdüler Ellerinde sopalarla cadde üzerine gelen şahıslar, Kartal’ı ve arkadaşı Çelebi’yi öldüresiye dövdükten sonra Kartal’ı silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Şahıslar tarafından defalarca bıçaklanan Çelebi ise aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kartal ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvurarak MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini ve kimliklerini tespit ettikleri 7 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çocuğunun doğumunu göremeden öldürüldü Kavgada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ramazan Kartal’ın prodüksiyon işiyle uğraştığı ve eşinin ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi alınan Kartal’ın namazı, önceki gün Harmantepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
6 yıldır evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin cenaze namazı ise dün öğle vakti aynı camide kılınarak mezarlıkta toprağa verildi.
Öte yandan büroda sorgulanan ve ifadelerini alınan şüphelilerden 3’ü, dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4’ü ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan 1 saldırganı yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor.
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