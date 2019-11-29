İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

