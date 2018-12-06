İstanbul’da şiddetli fırtına gece boyunca devam etti Video

-Sahilden detaylar

-Rüzgardan etkilenen ağaçlardan detaylar

-D-100'de detaylar

-Fırtınadan etkilenen vatandaşlar

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

