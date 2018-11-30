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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da şiddetli fırtına gece boyunca devam etti

İstanbul’da şiddetli fırtına gece boyunca devam etti

-Dev dalgalardan detaylar

Gard Şiddetli Fırtına Bild Nadan 

--Fırtınadan detaylar
--Rüzgardan etkilenen vatandaşlardan detaylar
--Ateş yakan şahıslardan detaylar
--Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul’da iki gündür etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti Dalgalar dalgakıran boyunu aştı Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu. Yer yer bazı dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görüldü.
Vatandaşlar ateş yakarak ısındı Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ateş yakarak ısındı. Üsküdar sahilde bazı vatandaşlar ise manzarayı seyretti. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.
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