Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor...Karaburun’da dev dalgalar böyle görüntülendi İzle

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor...Karaburun’da dev dalgalar böyle görüntülendi İzle

Şiddetli rüzgarın kıyıya vurması

Şiddetli Fırtına Sağanak Yağmur Şiddetli Rüzgar 

-Balıkçı teknelerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini yer yer fırtına şeklinde göstermeye devam ediyor. Arnavutköy Karaburun’un kıyı kesimlerinde oluşan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, balıkçı teknelerinin kıyıda bekletildiği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılar ardından il genelinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Kıyı kesimlerde yağmur, rüzgarında etkisiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy Karaburun’da yer yer fırtına şeklinde esen rüzgar dev dalgaların oluşmasına sebep oldu. Dalgakıranı aşan dev dalgalar bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini de etkisi altına aldı. Balıkçı teknelerinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kıyıda bekletildikleri görüldü.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı