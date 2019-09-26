İstanbul'da şiddetli deprem

- İstanbul 5,8 şiddetinde sarsıldı. Deprem Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Vatandaşlar sokağa döküldü.İstanbul yine depremle sarsıldı. 5,8 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, depremin Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin verdiği hasarın boyutları henüz belli olmazken vatandaşlar sokağa döküldü.
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