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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Operasyon anı

Lyon Osmanpaşa İmalathane 

-Ele geçirilen malzemeler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu düzenledi.
Operasyonda 21 milyon TL değerinde 32 bin şişe parfüm ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri ünlü parfüm markaların taklitlerini yaparak piyasaya süren şebekeye yönelik çalışma başlattı. Operasyon için düğmeye basan ekipler Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de 4 depo ve 1 imalathaneye baskın düzenledi.
Aramalarda piyasa değeri 21 milyon 707 bin 958 TL olarak hesaplanan 32 bin 833 adet satışa hazır parfüm şişesi ve parfüm imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan H.K., A.S. ve F.S. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. (ÖFA
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