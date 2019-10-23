Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi

İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi

Ele geçirilen paralar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Lyon Dolar Harekete Geç 


- İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları para ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi.
Baskında, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları para ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı