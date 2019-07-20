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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sahte içki operasyonu Haberi

İstanbul'da sahte içki operasyonu Haberi

Operasyon görüntüsü

( İSTANBUL )- Eğlence yerlerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan 880 adet sahte ve kaçak içki ve bir ton metil alkol ele geçirildi İSTANBUL

Adli Kontrol Sahte İçki Bandrol Sahte İçki Operasyonu Kaçak İçki 


- İstanbul polisi Beyoğlu, Fatih ve Bağcılar'da eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 880 adet sahte ve kaçak içki ve bir ton metil alkol ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde eş zamanlı sahte içki operasyonu düzenledi.
13 Temmuz günü Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih'te eğlence mekanlarına baskın düzenleyen ekipler 880 adet sahte ve kaçak içki, bir ton metil alkol, bin 50 adet boş şişe ve bin 200 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA
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