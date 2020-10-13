Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Operasyondan görüntü

Sahte İçki Polis Merkezi İmalathane Sahte İçki Operasyonu Kaçak İçki 

-Detaylar

( İSTANBUL )-75 adet 1 litrelik şişeler içine koyulmuş sahte içki ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içkiden ölümler nedeniyle Beyoğlu ve Ümraniye’de operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alınırken, 75 adet 1 litrelik şişlere koyulmuş sahte içki ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan sahte alkol ve buna bağlı ölümlerin gerçekleşmesi üzerine kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesindeki bir işyeri ve deposunda kaçak içki satıldığı yönünde bilgi alan ekipler, adrese operasyon düzenleyerek incelemelerde bulundu. Ekipler işyerinde ve depoda 75 adet 1 litrelik şişlerin içine koyulmuş sahte içki ele geçirirken, işyeri sahibi İlyas C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ümraniye’de kaçak içki imalathanesine baskın Sahte içki üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, Ümraniye Madenler Mahallesinde bir evde kaçak içki imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler adrese baskın düzenledi.
Adreste incelemelerde bulunan ekipler içerisinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet bidon, 325 adet boş çeşitli boy ve ebatlarda şişe ve kapağı ele geçirdi. Ekipler ikamette bulunan Kazım Engin K. isimli şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Beyoğlu ve Ümraniye’de gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı