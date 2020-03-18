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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul’da sahte dezenfektan operasyonu

- İstanbul’da sahte dezenfektan operasyonu

Sahte dezenfektan operasyonundan görüntüler

( İSTANBUL ) İstanbul’da sahte dezenfektan operasyonu...3 bini satılmaya hazır 40 bin şişe ele geçirildi İSTANBUL

Polis Osmanpaşa Polis Ekipleri 


- İstanbul’da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi.
Operasyonda 3 bin şişe piyasaya sürülmeye hazır sahte dezenfektan ve 40 bin boş şişe ele geçirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından sabah saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, iş yerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 bin şişe satışa hazır doluma yapılmış sahte dezenfektan ve 40 bin boş şişe, dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton etil alkol ele geçirildi.
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