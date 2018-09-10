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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da sahte çanta ve kalemlik operasyonu Haberi

İstanbul’da sahte çanta ve kalemlik operasyonu Haberi

Ele geçirilen malzemeler

Polis Sahte Çanta Polis Ekipleri 

-Polislerin malzemeleri ele geçirmesi
-Kamyonete taşınması
-Operasyon yapılan deponun girişi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Kağıthane’de polis ekipleri binlerce sahte çanta ve kalemlik ele geçirdi- Malzemelerin okulun ilk günü piyasaya sürüleceği öğrenildi İSTANBUL

- Kağıthane ve Eminönü’nde güvenlik şube polisleri düzenledikleri operasyonda, eğitim ve öğretimin ilk günü piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 14 bin sahte çanta ve kalemlik ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çuval çuval kamyonetlere yüklenen malzemeler depoya götürüldü. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde piyasaya sahte çanta ve kalemlik sürüleceği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, malzemelerin Kağıthane ve Fatih Eminönü’nde bir depoda olduğunu tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, düğmeye basarak belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda depolara giren ekipler, yaklaşık 14 bin adet sahte çanta ve kalemlik ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere polis tarafında el konulurken, olayla ilgili ise 1 kişi gözaltına alındı. Çuvalları açarak içlerine bakan ekipleri, sahte olduklarını belirledikleri malzemeleri kamyonetlere yükleyerek depoya götürdü.
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