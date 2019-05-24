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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış Video

İstanbul'da sağanak yağış Video

- - Sağanak yağışın etkili olduğu bölgeden detaylar - Beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbul lular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.

Sağanak Yağış Yıldırım Düşmesi Gesi Tarihi Yarımada Trol 

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