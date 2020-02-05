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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Trafikten görüntü

Sağanak Yağış Akalan Aritas Sığınma 

-Vatandaşlardan görüntü
-Uzun araç kuyrukları
-Vatandaşların koşuşturmaları

( İSTANBUL )- Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'e ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Trafik Yoğunluğu yüzde81’e ulaştı Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'lere çıktığı görüldü.
Taksim’de yağış ve rüzgarlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı Turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde de bir anda etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve rüzgarlı havaya sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlı havaya hazırlıksız olanlar koşarak mekanlara sığınmaya çalışırken, bir anda etkisini gösteren rüzgarlı hava nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü.
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