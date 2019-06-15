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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış Haberi

İstanbul'da sağanak yağış Haberi

Yoldan görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-Yağmurdan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde kısa süreli sağanak yağmur etkisini gösterdi. Yetkililer tarafından öğlen saatlerinde bölgesel olarak sağanak yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde sağanak yağmur etkisini gösterdi. Yağmur sırasında sokağa şemsiyesiz çıkan vatandaşlar saçak ve bina altlarında saklandığı görüldü.
Yollarda zaman zaman su birikintileri de oluşurken sağanak nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı.
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