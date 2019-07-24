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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor İzle

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor İzle

- Yağışta yürüyen vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan 


- İstanbul’da beklenen sağanak yağış hızlı başladı.
İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi üzerinde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.
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