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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı

İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı

Akan trafik

Sağanak Yağış Yağan 

-Yağmur

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un genelinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Yağış gün boyu devam edecek İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.
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