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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor Video

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor Video

Şemsiyeli yürüyen vatandaşlardan detaylar

Sağanak Yağış 

-Yağmurdan detaylar
-Su birikintilerinden detaylar
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağana yağış gece de etkisini artırarak devam ettirdi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.
Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam etti. Sağanak yağış bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşattı.
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