İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

-Cadde ve sokaklardan görüntü

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış başladı.

Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

