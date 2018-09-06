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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı

İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı

Yağan yağmur

Sağanak Yağış Yağan Balık Tutma 

-Balık tutanlar
-Boğazdan görüntü
-Galata Kulesi ile yağan yağmur
-Oluşan su birikintisi
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden önce uyardığı sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Yağan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Galata Köprüsünde bulunan bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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