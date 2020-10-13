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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- İstanbul’da sağanak yağış başladı

- İstanbul’da sağanak yağış başladı

Yağmur yağması

Sağanak Yağış Kamera 

-Merdivenden akması
-Vatandaşlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da sağanak yağış başladı.
Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken o anlar ise kameralara yansıdı. (HK-
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