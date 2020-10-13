- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken o anlar ise kameralara yansıdı. (HK-
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