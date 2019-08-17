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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı Haberi

İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı Haberi

Oluşan su birikintileri

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-Mahsur kalan araçlar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı. İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
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