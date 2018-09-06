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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak - Atatürk Havalimanı - İSTANBUL

İstanbul'da sağanak - Atatürk Havalimanı - İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı'ndan detaylar İstanbul 'da sağanak - Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksama olduİSTANBUL (AA) - Sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.Avrupa Yakası'nda öğleden sonra başlayan yağış, Bakırköy'de de etkili oldu.Sağanak, Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin kısa süreli aksamasına yol açtı. Özellikle iniş için alçalan uçaklar nedeniyle havalimanında yoğunluk meydana geldi.Yağmura hazırlıksız yakalanan yer hizmetleri görevlileri ile uçaklara yükleme yapan işçiler, apronda zaman zaman zor anlar yaşadı.Bazı çalışanların yağmurlukla önlem aldığı görüldü.

Kırköy Yağmurlu Akalan Apron 

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