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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak

İstanbul'da sağanak

- Suda kalan aracı kurtarma çalışması - Beykoz'da meydana gelen su baskınında araçta mahsur kalanlar kurtarıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da etkili olan sağanak sonucu Beykoz'da su baskını meydana geldi.Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokak'ta aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen suyun içinde kalan 34 BAN 52 plakalı minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı. Minibüsün üstüne çıkanlar çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince kurtarıldı.Minibüs, olay yerine gelen iş makinesiyle suyun içinden çıkarılırken, sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.

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