İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu Video

-Narkotik ekiplerini bina etrafında aramaları

-Özel harekatın sokakta güvenlik önlemi alması

-Binadan detaylar

-Diğer detaylar



( İSTANBUL )- Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon İSTANBUL



- İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adreslerde aramalar sürüyor.

