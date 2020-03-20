Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Gözaltına alınan şüpheli

Hastane Alkollü İçki Bild 

-Detay
-Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da aldıkları saf alkollü içkiden ölenlerin sayısı 21’e yükselirken saf alkole ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 16'ya çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'da Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, saf (etil) alkol tüketiminden dolayı zehirlenerek ölenlerin sayısının 21’e yükseldiği belirtildi. Hafta başından bu yana gerçekleşen alkol zehirlenmelerine ilişkin Başakşehir, Bağcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Beylikdüzü'nde Türkmensitan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Türkmenistan uyruklu Shakır Rozybayev’in ölümü ile birlikte saf alkolden ölenlerin sayısının bugün itibariyle 21'e yükseldiği bildirildi.
Alkol zehirlenmelerine bağlı olarak 34'ü yoğun bakımda 60’a yakın kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında dün ve önceki gün 11 kişi gözaltına alınırken, buna 5 şüphelinin daha eklendiği belirtildi. Son gözaltılarla birlikte 16 şüphelinin emniyette sorgulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı