İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesi sahte içki operasyonu

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de polis ekipleri sahte içki imalathanesine yaptığı baskında çok sayıda sahte içki ele geçirdi- İçkilerin Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi İSTANBUL



- Sultangazi’de sahte içki imalathanesi olarak kullanılan işyerine Asayiş Büro Amirliğince baskın düzenlendi.

İşyerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. İçkilerin Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı tespit edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir işyerinde sahte içki üretildiği bilgisini alınca harekete geçti. Sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen adres izlemeye alındı. Sahte içki üretildiği belirlenince, önceki gün saat 15.00’da operasyon düzenlendi.

Yüzlerce şişe ve çok sayıda sahte içki ile yakalanan Fatih T., Afgan uyruklu Nurrahman R. ve Cehat S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Sahte içki imalathanesinde Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere yüzlerce şişe hazırlanmış sahte içki ele geçirildi. Baskında işyeri sahibi de gözaltına alındı. (DCC-HB-

