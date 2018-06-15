Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesi sahte içki operasyonu

Ele geçirilen içkiler

Sahte İçki İmalathane Harekete Geç Polis Ekipleri Sahte İçki Operasyonu 

-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de polis ekipleri sahte içki imalathanesine yaptığı baskında çok sayıda sahte içki ele geçirdi- İçkilerin Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi İSTANBUL

- Sultangazi’de sahte içki imalathanesi olarak kullanılan işyerine Asayiş Büro Amirliğince baskın düzenlendi.
İşyerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. İçkilerin Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı tespit edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir işyerinde sahte içki üretildiği bilgisini alınca harekete geçti. Sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen adres izlemeye alındı. Sahte içki üretildiği belirlenince, önceki gün saat 15.00’da operasyon düzenlendi.
Yüzlerce şişe ve çok sayıda sahte içki ile yakalanan Fatih T., Afgan uyruklu Nurrahman R. ve Cehat S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Sahte içki imalathanesinde Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere yüzlerce şişe hazırlanmış sahte içki ele geçirildi. Baskında işyeri sahibi de gözaltına alındı. (DCC-HB-
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı