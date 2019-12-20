Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Haberi

İstanbul'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Haberi

cenaze namazının kılınması

Hastane Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı Memur 

-cenaze töreni detay
-genel ve detay
-fotoğraf

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- İstanbul'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da İzin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Remzi Yıldız (28) İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Elazığ’a getirildi.
Yıldız için, Elazığ'da İzzetpaşa Camiinde cenaze namazı kılındı. Daha sonra polis memurunun naaşı camiden alınarak Asri Mezarlıkta aile mezarlığına defin edildi. Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, polisler, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(MK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı