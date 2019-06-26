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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da pompalı tüfekle market soygunları kamerada

İstanbul’da pompalı tüfekle market soygunları kamerada

Soygun anları

Soygun Akalan Kamera Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Çalışanları etkisiz hale getirmesi
-Paraları çalması
-Şahısta bulunan eşyalar
-Şube çıkışı

( İSTANBUL )- Yaşadığı mahalledeki marketleri gasp eden şüpheli yakalandı İSTANBUL

- Eyüpsultan'da pompalı tüfekle girdiği marketlerde soygun yaparak bin 800 lira gasp eden yüzü maskeli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Soygun anları kameralara yansırken, şüphelinin yaşadığı mahalledeki marketleri gasp ettiği ve soyduğu marketin yanındaki eczanede çalıştığı öğrenildi. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde pompalı tüfekle marketlere giren yüzü maskeli bir şahıs, çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yan yana bulunan marketleri soydu. Şahıs toplamda bin 800 lira çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Komşularını soymuş Çalışmalar sonucunda gasp polisi, şüphelinin Burak B.(26) olduğunu tespit etti. Şüphelinin soyduğu marketlerin yakınlarında yaşadığını ve bir eczanede kalfalık yaptığını belirleyen polis, adresi tespit ettiği şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda pompalı tüfek, maske, eldiven ve bin 500 lira ele geçirildi. Emniyete götürülerek işlemleri yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.
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