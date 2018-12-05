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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da polis “Huzurlu Park ve Okul Önleri” uygulaması gerçekleştirdi Haberi

İstanbul’da polis “Huzurlu Park ve Okul Önleri” uygulaması gerçekleştirdi Haberi

Uygulama

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Araçların durdurulması
-Arama yapılması
-GBT sorgulanması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Şişli’de polis ekipleri okul önleri uygulama gerçekleştirdi- Araçları durdurarak arayan polis, vatandaşların GBT’lerini sorguladı İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli ilçelerinde polis ekipleri, huzurlu park ve okul önleri uygulaması gerçekleştirdi. Araçları durdurarak didik didik arayan polis, vatandaşlarında Genel Bilgi Tarama sorgularını yaptı. İstanbul’da okul önleri ve parklarda suç oranlarının ve torbacıların azalmasında büyük mücadele veren polis ekipleri, hız kesmeden uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Kuştepe’de uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında polis, Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu önünde şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Sürücülerinin üst aramasını da yapan polis, araçları didik didik aradı. Vatandaşların ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.
Uygulama esnasında polis otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DCC- ÖY-
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