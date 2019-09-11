İstanbul'da peş peşe uyuşturucu operasyonları İzle

- Baskınlarda yer alan hassa burunlu dedektör köpekler

- Otomobil bagajındaki özel bölmeler ve ön taraftaki torpidolara yapılan çarpıcı düzenekler

- Tırdan yola atılan uyuşturucu maddeler

- Kepenkleri kazmayla kazılarak açılan depoya baskın anı

- Varilde uyuşturucu haplar, skunk ve kokainler

- Bir depodaki gizli bölmede ele geçen maddeler

- Kıyafetlere emdirilen afyon sakızı

- Diğer detaylar.



( İSTANBUL - 2) - Kentin farklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu kartellerine büyük darbe vuruldu- Çeşitli türde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında 6’sı İranlı 22 şüpheli tutuklandı İSTANBUL



- İstanbul’da düzenlenen bir dizi uyuşturucu operasyonunda 155 kilo eroin, 150 bin ekstasy hap ve 70 kilo skunk ele geçirildi. Baskınlarda 16’sı Türk 6’sı yabancı uyruklu 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son yıllarda uyuşturucu kartellerine büyük darbe vuran İstanbul polisi, 1 ile 9 Eylül tarihleri arasını kapsayan sürede yeni operasyonlara imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantıları bulunan uyuşturucu şebekelerinin yurt dışından gelen yüklü miktardaki narkotik maddeyi piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca olmak üzere 12 ilçede daha önce belirlenen otomobil, tır, depo ve evlere baskınlar düzenlendi.

Okullar açılmadan kısa süre önce başlayan ve özel harekat timlerinin de desteğiyle çeşitli tarihlerde düzenlenen baskınlara, uyuşturucu maddelere hassas burunlu dedektör köpekler de katıldı.

Yurda farklı ülkeler üzerinden sokulduğu ileri sürülen toplam 155 kilo eroin, 30 kiloyu bulan 150 bin ekstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skunk, 8 kilo Afyon sakızı ve 10 kilo kokain maddesi ele geçirildi. 16’sı Türk, 6’sı İranlı 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, uyuşturucu tacirlerine ait otomobillerdeki özel bölmeler ve torpidolara yapılan çarpıcı düzenekler dikkat çekti. Araç, depo ve evlerde bulunan uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 22 şüphelinin, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.



