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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gencin otomobile takılması

Kamera Osmanpaşa Cep Telefonu Irak Tehlikeli Yolculuk 

-Otomobilden ayrılması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Otomobilin yanına takılarak seyreden genç ölüme meydan okudu İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da patenli bir gencin otomobilin yanına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan genç kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde patenli bir genç, trafikte seyir halinde olan otomobilin yanına takılarak bir süre yolculuk etti. Gencin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini adeta ağza getirdi. Patenli genç bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, genç daha sonra otomobili bırakarak yoluna devam etti. Patenli gencin otomobilin yanına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yoldaki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patenli genç otomobilin arkasına takılarak yolculuk ediyor, bir süre sonra otomobilin bırakıp kendisi yola devam ediyor.
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