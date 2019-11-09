İstanbul’da özel harekat destekli narkotik operasyonu İzle

-Kapıyı kırması

-İçeriye girilmesi

-Arama yapılması

-Uyuşturucu bulunması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Fatih’te narkotik ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi İSTANBUL



- İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 adreste bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih’te operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 10 adrese yapılan baskında, özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıyı kırarak adreslere girdi. Nefes kesen operasyonda içeride arama yapan narkotimler, evde didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.



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