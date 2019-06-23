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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'da oy verme işlemi başladı Video

İstanbul'da oy verme işlemi başladı Video

Vatandaşlar

Oy Kullanımı Lyon Kullar 

-Okuldan görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08:00'da başladı.
Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.
Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.
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