İstanbul'da 'on numara yağ' operasyonu

-Akaryakıt depolarından görüntü

-Depolarda kulan akaryakıt tanklarından görüntü

-Polisin kaçak yakıtı incelemesi

-detaylar



İSTANBUL



- İstanbul’da düzenlenen bir dizi operasyonda "on numara yağ" olarak bilinen özel karışımlı 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel karışımlı kaçak akaryakıt kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Kaçakçılık şebekesinin özel karışımlı "on numara yağ" olarak bilinen akaryakıt transferi yaptığını belirleyen emniyet ekipleri, 11 ve 17 Şubat tarihleri arasında Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli’nin de içinde olduğu 5 ilçede 6 farklı operasyon düzenledi.

Baskınlarda, "on numara yağ" olarak tabir edilen toplam 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan 1 kamyonete el konuldu. Olayla ilgili Muhammet E. (35), İshak Ş. (47), Hasan Hüseyin E. (20), Sait İ. (48), Nebi G. (35), Mustafa A. (45), Ferdi O. (38) ve Mustafa Ç. (47) adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.



