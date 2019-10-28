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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

Okul

Sosyal Medya Harekete Geç Polis Ekipleri Öğrenciler Peygamber 

-Polisler
-detay

( İSTANBUL )- Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı- Polis okulda inceleme yapıyor İSTANBUL

- Çekmeköy’de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan, polisler okulda inceleme yaptı.Çekmeköy’de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.
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