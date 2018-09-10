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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul'da okula uyumun ilk gününde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

- İstanbul'da okula uyumun ilk gününde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Havadan çekilen görünütler

İmam Hatip Ortaokulları Hazırlık Sınıfı Trafik Yoğunluğu Birinci Sınıf Ortaöğretim 

-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk aşaması başlaması trafiği beraberinde getirdi İSTANBUL

- 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk aşamasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu da başladı.
Özellikle köprülerde yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerinin bugün ders başı yapmasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı.
Özellikle köprülerde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.
Polis ekipleri de yoğunluğu azaltmak için tedbirler aldı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişte oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde köprüye katılım yollarının dahil yoğunluk yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor. (MB-EY
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