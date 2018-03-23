Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da okul önünde polisten sıkı denetim

İstanbul’da okul önünde polisten sıkı denetim

Aramalardan detay

Polis Güvenlik Önlemi Trol 

-Okul çıkışından detay
-Öğrencilerle röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Okul çevresindeki şüpheli şahısların kimlikleri kontrol edildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ yapıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Denetim kapsamında Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde uygulama noktası oluşturuldu. Noktada durdurulan araçlar ve şoförler asayiş açısından denetlendi. Sivil ekipler okul çevresinde şüpheli gördükleri şahısları sorgulayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Uygulama sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamanın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı