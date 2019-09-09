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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da okul önlerinde polislerden sıkı denetim İzle

İstanbul’da okul önlerinde polislerden sıkı denetim İzle

Polisler

Polis Eğitim Öğretim Yılı Kullar Polis Ekipleri 

-denetim

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da polis tarafından okul önlerinde denetimler yapıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçların içerisinde ve sürücülerin üzerinde arama yaptı. İstanbul’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcında polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri, Kadıköy’de bulunan Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde denetim gerçekleştirdi. Polis, yol üzerinden geçen otomobil minibüs ve motosikletlerden bazılarını durdurdu. Araç sürücülerin üstünü arayan polis aynı zamanda araç içerisinden ve bagaj kısmında da arama yaptı.
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