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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da öğrenciler karne sevincini yaşadı Haberi

İstanbul’da öğrenciler karne sevincini yaşadı Haberi

-Öğrencilerin karne heyecanı

Kitap Okuma Lyon Öğrenciler Karne Heyecanı 

--Vali Yerlikaya’nın açıklaması
--Öğrenci ve velilerle röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İstanbul’da öğrenciler karne sevincini yaşadı - İstanbul’da 2 milyon 820 bin öğrenci karne sevincini yaşadı - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilere karnelerini verdi İSTANBUL

- İstanbul’da 2 milyon 820 bin öğrenci karne sevincini yaşayarak yaz tatiline başladı.
Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kapanış programı, Zeytinburnu’ndaki Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Öğrenciler karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın elinden aldı. Karne törenine Vali Yerlikaya’nın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ilçe protokolü katıldı.
Karnelerini alan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Öğrenci velileri de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Celalettin Gözüsulu İlkokulu 3-G sınıfı öğrencileri tatil planlarını anlattı. Öğrencilerin bazıları tatilde denize girmeyi hayal ederken bazıları da aileleriyle vakit geçireceklerini söyledi.

Karne dağıtımının ardından konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Büyük yaz tatili bugün başlıyor. İstanbul’umuzda 6 bin 700 okul 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevinci bizlerle beraber yaşıyor. Çok büyük bir emek. Bu kadar büyük sayıda bir okul büyükşehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim-öğretim gördüğü, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hepsi bugün yaz tatiline giriyor” dedi.
Eğitim-öğretim görevlilerine ve öğrenci velilerine verdikleri emekten dolayı teşekkür eden Vali Yerlikaya öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Yaz tatilinde bilgisayar başında fazla zaman geçirmekten uzak durmayı öneren Vali Yerlikaya, öğrencileri gezmeye, eğlenmeye, bol bol kitap okumaya ve ilgi alanlarına yönelmeye davet etti.
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