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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da Noel kutlaması - Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi - İSTANBUL

İstanbul'da Noel kutlaması - Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi - İSTANBUL

- Genel görüntüler İstanbul 'da Noel kutlaması - Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı.Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde, "Noel Gecesi" ve "Mesih İsa'nın Doğuşu" adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul 'da bulunan turistler de katıldı.
Daha sonra cemaat üyeleri Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyerek, tütsüler eşliğinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

İncil Doğum Günü İtalya İngilizce İtalyan 

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