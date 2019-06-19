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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da nineler ve dedeler ile torunları bostandan sebzeleri toplayıp menemen yaptılar

İstanbul'da nineler ve dedeler ile torunları bostandan sebzeleri toplayıp menemen yaptılar

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

Yarış Atmosfer Hobi Bahçesi 

-İp çekme yarışı
-Yaşlıların ip çekme yarışında düşmesi
-Bostan
-Çocuklar ile yaşlıların eğlenmesi
-Bostandan sebze toplama
-Başkanın menemen yapması
-Menemen dağıtımı
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Üsküdar’da bostandan topladılar menemen yapıp yediler- Üsküdar'da menemenli torun tombalak buluşması İSTANBUL

- Nine ve dedeler, torunlarıyla, İstanbul’un en özel bostanı Üsküdar Kuzguncuk Bostanı’nda bir araya geldi. Kuzguncuk Bostanı'ndan toplanan domates, biber ve sebzeler ile menemen yapılarak yenildi. Üsküdar’ı sosyal ve kültürel etkinliklerin gözde merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, nineler ve dedeleri torunlarıyla birlikte, doğanın görkemli atmosferinde bir araya getirdi. İkinci Bahar Emekliler Kahvesi ve Türkiye Emekliler Derneği işbirliğinde gerçekleşen ‘’Torun Tombalak’’ buluşmasında Yetim Destek Merkezi’nde yetiştirilen çocuklar da nine ve dede sevgisine ortak oldu. Torunlar ip çekme yarışında dedelerini yere serdi Bostanda toplanan domates ve biberlerle yapılan menemen sofralarında buluşan nine, dede ve torunları, birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerin de aktörü oldu. Etkinlik kapsamında torunlar ile dedeler arasında ip çekme yarışı yapıldı. İp çekme yarışında torunlar galip gelirken dedelerin yere düşmesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bostandan toplana domates ve biberlerle menemen yaptı. Türkmen yaptığı menemeni vatandaşlara dağıttı.
Biz bu organik hayattan, doğadan, yeşilden uzaklaşmamamız lazım Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Kuzguncuk Bostanı’ndayız. Burayı biz bir hobi bahçesi haline getirdik. Burada çocuklarımız kendi elleriyle ektikleri sebzeleri, domatesleri, biberleri topluyorlar o topladıklarıyla büyükleri ile buluşup menemen yapıp yiyorlar. Aslında hepimizin özlediği bir ortam. Biz bu organik hayattan, doğadan, yeşilden uzaklaşmamamız lazım” dedi.
Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şube Başkanı Fatma Önerge, “Bu buluşmanın asıl amacı bir nebze olsun nesilleri bir araya getirmek, buluşturmak. Bostandan hasatlar yapıldı. Onlarla menemenler yapıldı, çınarlarımız torunları ile birlikte menemenlerini yiyorlar” şeklinde konuştu.

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