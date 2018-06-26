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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da nefes kesen narkotik operasyonu

İstanbul’da nefes kesen narkotik operasyonu

Operasyon anı

Çatı Katı Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Narkotik Operasyonu Özel Harekat Polisleri 

-Uyarıların yapılması
-Kapının kırılması
-Şahsın yere yatırılması
-Arama yapılması
-Narkotik köpeğiyle aratılması
-Kelepçelenerek gözaltına alınması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Narkotimler tarafından özel harekat desteği ile düzenlenen operasyonda uyuşturucu satmaktan aranan bir şahıs yakalandı İSTANBUL

- Kağıthane’de narkotimler, önceden belirledikleri bir daireye özel harekat polislerinin de desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi.
Operasyonda koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis, uyuşturucu satmak suçundan aranan bir şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Kağıthane’de bir binanın çatı katı dairesinde uyuşturucu satışı yapan zanlının saklandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip timi, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Daireye çıkan polis, uyarılara rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırdı. Eve baskın yapan polis, uyuşturucu satmak suçundan aranan bir şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi. Narkotik köpeği "eta" ile evi arayan polis, uyuşturucu maddeye rastlamadı. Operasyonda gözaltına alınan şahıs işlemlerinin yapılması üzere polis merkezine götürüldü.
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