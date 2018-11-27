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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik polisini şoke eden düzenek

İstanbul’da narkotik polisini şoke eden düzenek

Ele geçirilen düzenekler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kredi Kartı Narkotik Özel Harekat Polisleri 

-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Narkotik operasyonunda ATM düzenekleri ele geçirildi- Beyoğlu’nda narkotimler, kredi kartı kopyalaması da yapan torbacılara operasyon düzenledi İSTANBUL

- Beyoğlu’nda özel harekat polislerinin de desteğiyle “zula evine” operasyon düzenleyen narkotimler, içeride çok sayıda kredi kartı kopyalamasında kullanılan ATM düzeneği ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda birçok adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takiplerin ardından Beyoğlu’da önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda evlere giren polis didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kredi kartı kopyalama düzenekleri bulundu Öte yandan aramalarını derinleştiren narkotimler, girdikleri “zula evi” diye tabir edilen bir dairede çok sayıda kredi kartı kopyalama cihazı ele geçirdi. ATM’lere koyarak vatandaşların kredi kartlarını bu şekilde kopyaladıları öğrenilen şahısların hem tornacılık yaptıkları hem de kredi kartı bilgilerini çaldıkları öğrenildi. Ele geçirilen düzeneklere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.
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