İstanbul’da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 80 kişi adliyeye sevk edildi İzle

--Arşiv-

-Operasyon anı

-Özel harekat polislerinin girişi

-Alınan önlemler

-Kadın torbacının yakalanması

-Ters kelepçe yapılması

-Evde arama yapılması

-Dolaplardan uyuşturucu çıkması

-Kitap arasından para çıkması

-Kömürlük bölümüne gizlenen maddeler

-Girişe bağlanan pitbull

-Kızın gözaltına alınması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Pitbull köpekli kadın torbacı da sevk edildi İSTANBUL



- İstanbul’un 13 ilçesinde şafak vakti 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 90 adrese eş zamanlı yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan pitbull köpekli kadın torbacının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Beyoğlu ve Küçükçekmece başta olmak üzere 13 ilçede 90 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 500 polisin katılımıyla yapılan operasyonda koçbaşı ve levye ile kırılarak girilen evlerde 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Pitbull köpekli kadın torbacı da aralarında Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda narkotik polisi, Okmeydanı Keskin Sokak üzerindeki bir eve de baskın düzenlemiş, şüpheli Efsane D. ise (23) gözaltına alınmıştı. Pitbull köpeğini uyuşturucuları sakladığı kömürlüğün önüne bağlayan kadın torbacının evinden duvar arasına ve dolaplara saklanmış çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar, toz esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 425 lira, kilitle poşetler, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilmişti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 80 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı ve Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. (DCC-ÖFA

