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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik operasyonu Video

İstanbul’da narkotik operasyonu Video

- Uyuşturucu maddeden görüntü - Tuzla’da uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiİSTANBUL (AA) - Tuzla’da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.
Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Dedektör Köpek Özel Harekat Polisleri 

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